Полиция нашла в московском пункте приёма металла сурдокамеру, в которой мог тренироваться Гагарин

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Сотрудники полиции нашли в пункте приёма металла в Москве сурдокамеру, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приёма металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, правоохранители задержали ещё одного подозреваемого в краже — им оказался 38-летний мужчина. 

Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемого в краже сурдокамеры. 

Как отмечается, сурдокамеру похитили с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, в ней ли тренировался Гагарин.

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