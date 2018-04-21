Полиция нашла в московском пункте приёма металла сурдокамеру, в которой мог тренироваться Гагарин

Сотрудники полиции нашли в пункте приёма металла в Москве сурдокамеру, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приёма металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, правоохранители задержали ещё одного подозреваемого в краже — им оказался 38-летний мужчина.

Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемого в краже сурдокамеры.

Как отмечается, сурдокамеру похитили с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, в ней ли тренировался Гагарин.