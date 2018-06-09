Центр Хруничева представит свой проект многоразовой ракеты в июле

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Космический центр имени Хруничева в июле представит в Роскосмос собственный проект многоразовой ракеты-носителя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на дирекцию по коммуникациям предприятия.

По словам представителя космического центра, в настоящее время выполняется научно-исследовательская работа «Проектно-поисковые исследования по космическим ракетным комплексам с ракетами-носителями с многоразовыми первыми ступенями различных схем, включая вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращаемой ступени».

«Результаты работы должны быть представлены заказчику — ЦНИИмаш — уже в июле 2018 года», — сообщил он. 

Отмечается, что Центр Хруничева при разработке собственной многоразовой ракеты намерен использовать наработки Фонда перспективных исследований.

Ранее стало известно, что первую многоразовую ракету в России могут испытать в 2022 году. 

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