Центр Хруничева представит свой проект многоразовой ракеты в июле
По словам представителя космического центра, в настоящее время выполняется научно-исследовательская работа «Проектно-поисковые исследования по космическим ракетным комплексам с ракетами-носителями с многоразовыми первыми ступенями различных схем, включая вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращаемой ступени».
«Результаты работы должны быть представлены заказчику — ЦНИИмаш — уже в июле 2018 года», — сообщил он.
Отмечается, что Центр Хруничева при разработке собственной многоразовой ракеты намерен использовать наработки Фонда перспективных исследований.
Ранее стало известно, что первую многоразовую ракету в России могут испытать в 2022 году.