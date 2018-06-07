Глава NASA рассказал о возможности коммерциализации МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) рассматривает возможность коммерциализации Международной космической станции (МКС), содержание которой в настоящее время обходится в почти $4 млрд в год, заявил глава агентства Джим Брайденстайн.

Об этом он рассказал The New York Times.

По словам главы агентства, NASA рассматривает несколько вариантов, которые позволят использовать МКС чаще.

«Некоторые из них могут быть такими, что МКС не существовало бы в его нынешнем виде. Но, возможно, она разделится на несколько разных компонентов. Некоторые из них могут быть отключены», — заявил Брайденстайн.

Ранее в NASA заявили, что производство модулей для возведения окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway обойдётся в $2,7 млрд.