В NASA назвали стоимость создания модулей для окололунной станции

В NASA заявили, что производство модулей для возведения окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway обойдётся в $2,7 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что $2,7 млрд пойдут на разработку и создание к 2022 году базового блока будущей станции — энергодвигательного элемента, а также создание к 2023 году жилого модуля.

По данным агентства, первые финансовые средства на модули в размере $504,2 млн планируется запросить из бюджета США уже в 2019 году.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе митинга в американском штате Мичиган прокомментировал прогресс, который был достигнут Соединёнными Штатами в рамках космической программы.