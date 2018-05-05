В NASA назвали стоимость создания модулей для окололунной станции

Короткая ссылка
В NASA заявили, что производство модулей для возведения окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway обойдётся в $2,7 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что $2,7 млрд пойдут на разработку и создание к 2022 году базового блока будущей станции — энергодвигательного элемента, а также создание к 2023 году жилого модуля. 

По данным агентства, первые финансовые средства на модули в размере $504,2 млн планируется запросить из бюджета США уже в 2019 году.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе митинга в американском штате Мичиган прокомментировал прогресс, который был достигнут Соединёнными Штатами в рамках космической программы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных