В России впервые провели нейрохирургическую операцию при участии робота

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Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского провели первую в России нейрохирургическую операцию 37-летнему пациенту при участии робота.
В России впервые провели нейрохирургическую операцию при участии робота
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Операцию провели 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Как отмечается, с помощью робота врачи произвели биопсию тканей, образцы которых были направлены на гистологическое исследование. 

«В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте», — заявил директор медучреждения Сергей Петриков.

В сентябре 2017 года стало известно, что китайский робот-стоматолог впервые в истории провёл операцию без участия человека.

СМИ также сообщали, что в Китае сделали первую в мире операцию на коленном суставе с использованием технологии 3D-печати.

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