СМИ: Маск намерен улучшить характеристики Tesla Model 3 после негативных экспертных оценок

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что намерен улучшить характеристики новой модели электрокара Tesla после негативных оценок, которые были даны специалистами. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что эксперты журнала Consumer Reports после проведённых тестов заявили, что не могут рекомендовать новый автомобиль Tesla Model 3, в частности, из-за «слишком длинного тормозного пути».

По данным авторов публикации, он составляет около 46 метров при скорости 97 км/ч.

Впоследствии в своём Twitter Маск заявил, что проблема может быть решена с помощью усовершенствования программного обеспечения, установленного в автомобиле.

При этом он назвал результаты испытаний «очень странными», отметив, что представители издания, скорее всего, тестировали раннюю версию автомобиля.

Ранее Маск сообщил о скором выпуске новой модели электрокара Tesla с двумя двигателями.