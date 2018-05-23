СМИ: Маск намерен улучшить характеристики Tesla Model 3 после негативных экспертных оценок
Отмечается, что эксперты журнала Consumer Reports после проведённых тестов заявили, что не могут рекомендовать новый автомобиль Tesla Model 3, в частности, из-за «слишком длинного тормозного пути».
По данным авторов публикации, он составляет около 46 метров при скорости 97 км/ч.
Впоследствии в своём Twitter Маск заявил, что проблема может быть решена с помощью усовершенствования программного обеспечения, установленного в автомобиле.
При этом он назвал результаты испытаний «очень странными», отметив, что представители издания, скорее всего, тестировали раннюю версию автомобиля.
Ранее Маск сообщил о скором выпуске новой модели электрокара Tesla с двумя двигателями.