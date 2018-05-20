Маск анонсировал выпуск новой модели автомобиля Tesla с двумя двигателями
- Reuters
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«Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами разгоняется до 60 миль в час (95,6 км/ч) за 3,5 секунды, максимальная скорость — 155 миль в час (250 км/ч)», — говорится в сообщении.
Двигатели будут располагаться в передней и задней частях автомобиля.
Стоимость нового автомобиля, по словам Маска, составит $78 тыс.
«Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью», — добавил он.
В марте сообщалось, что грузовики на электротяге Tesla Semi впервые совершили грузовой рейс.
Tesla Model 3 впервые была представлена в 2016 году.