Путин поручил создать в России к 2024 году привлекательные условия работы для учёных

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить привлекательность работы в стране для российских и зарубежных учёных и молодых исследователей.

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей… обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Ранее Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

В начале мая сообщалось, что российские изобретатели планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением объявить 2020-й Годом интеллектуальной собственности и изобретательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных