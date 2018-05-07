Путин поручил создать в России к 2024 году привлекательные условия работы для учёных

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить привлекательность работы в стране для российских и зарубежных учёных и молодых исследователей.

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей… обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Ранее Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

В начале мая сообщалось, что российские изобретатели планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением объявить 2020-й Годом интеллектуальной собственности и изобретательства.