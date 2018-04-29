Компания Blue Origin провела успешное испытание суборбитального корабля
Компания Blue Origin провела восьмой испытательный полёт суборбитального корабля New Shepard.
Испытание прошло на тестовой площадке в штате Техас.
Отмечается, что приземление корабля и капсулы прошло успешно.
Touchdown of the New Shepard Booster and Crew Capsule! Congrats to Team Blue and our payload customers on board today!— Blue Origin (@blueorigin) 29 апреля 2018 г.
Предыдущее испытание New Shepard состоялось в декабре 2017 года.
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