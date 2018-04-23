РКК «Энергия» создаст для Анголы новый спутник связи взамен утраченного

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» создаст для Анголы новый спутник связи Angosat-2 взамен утраченного Angosat-1, который был признан неработоспособным.
РКК «Энергия» создаст для Анголы новый спутник связи взамен утраченного
  • © РКК Энергия

«Пока будет вестись работа над аналогом спутника Angosat, мы предоставляем Анголе частотные ресурсы в С- и Ku-диапазонах для выполнения функции связи. Также будет оказано всестороннее содействие Центру управления полётами в Фунде. В ближайшее время будут согласованы технические параметры Angosat-2, и мы приступим к его изготовлению», — приводит ТАСС слова гендиректора РКК Владимира Солнцева.

Ранее первый ангольский спутник связи Angosat-1, который был произведён РКК «Энергия» и запущен в космос на ракете «Зенит» с космодрома Байконур в декабре 2017 года, был признан неработоспособным.

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