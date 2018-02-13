Ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-08» стартовала с космодрома Байконур

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Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-08» стартовала с космодрома Байконур.

Об этом сообщает РИА Новости из Центра управления полётами (ЦУП).

Планируется, что корабль достигнет МКС в 13:45 мск 15 февраля.

Запуск ракеты планировалось осуществить 11 февраля. Однако на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, в итоге пуск перенесли на резервную дату — 13 февраля.

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