Запуск ракеты «Союз» с Байконура перенесён на резервную дату
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«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск перенесен на резервную дату - 13 февраля.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 февраля 2018 г.
Роскосмос будет информировать по мере поступления дополнительной информации.#ПрогрессМС08pic.twitter.com/fNjQqyWFKz
Отмечается, что пуск ракеты перенесён «на резервную дату — 13 февраля».
Ранее сообщалось, что на космодроме идёт подготовка к старту «Союза» с грузовым кораблём «Прогресс».
17 декабря 2017 года с Байконура была запущена ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-07» и новым экипажем для работы на МКС.