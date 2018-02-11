Запуск ракеты «Союз» с Байконура перенесён на резервную дату

С космодрома Байконур не стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с автоматическим космическим кораблём «Прогресс МС-08».

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск перенесен на резервную дату - 13 февраля.



Роскосмос будет информировать по мере поступления дополнительной информации.​#ПрогрессМС08pic.twitter.com/fNjQqyWFKz — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 февраля 2018 г.

Отмечается, что пуск ракеты перенесён «на резервную дату — 13 февраля».

Ранее сообщалось, что на космодроме идёт подготовка к старту «Союза» с грузовым кораблём «Прогресс».

17 декабря 2017 года с Байконура была запущена ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-07» и новым экипажем для работы на МКС.