Жители и гости Москвы смогут увидеть мини-парад планет с Луной с 8 по 11 февраля

Жители и гости российской столицы смогут понаблюдать за мини-парадом планет с Луной с 8 по 11 февраля, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Московского планетария.

Ещё с начала месяца Сатурн, Марс и Юпитер выстроились в одну линию над южным горизонтом. Луна пройдёт этот мини-парад планет, приблизившись к каждой из них.

Лучше всего наблюдать за данным явлением рекомендуют по утрам перед восходом Солнца и в случае ясной, безоблачной погоды.

Как сообщает Inforeactor, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области также можно будет понаблюдать за этим зрелищем.

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