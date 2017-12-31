NASA показало самые популярные фотографии 2017 года из своего Instagram

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В NASA составили рейтинг, в котором представлены все самые популярные фотографии, опубликованные в его Instagram за 2017 год.

Из полученных снимков было смонтировано видео, которое обнародовали в YouTube.

Видео включает десять фотографий. Лидером рейтинга стал снимок солнечного затмения, которое отражено над озером Каскейд. 

Ранее сообщалось, что RT создал первое в истории панорамное видео в формате 3D, снятое на Международной космической станции (МКС).

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