Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster включён в каталог спутников

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Космическое командование ВВС США заявило, что ведомство включило запущенный в космос автомобиль главы американской компании SpaceX Илона Маска Tesla Roadster в каталог спутников.

Об этом командование написало на своей странице в Twitter.

«Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», — говорится в заявлении.

На картинке, приложенной к сообщению, указывается, что автомобиль в каталоге обозначен как TESLA ROADSTER/FALCON 9H, а его ID номер — 43205.

Ранее на мысе Канаверал состоялся пуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX со своеобразным полезным грузом — красным автомобилем Tesla Roadster с облачённым в скафандр манекеном на месте водителя. Глава компаний SрaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео, как «космонавт» бороздит просторы Вселенной.

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