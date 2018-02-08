Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster включён в каталог спутников

Космическое командование ВВС США заявило, что ведомство включило запущенный в космос автомобиль главы американской компании SpaceX Илона Маска Tesla Roadster в каталог спутников.

Об этом командование написало на своей странице в Twitter.

«Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», — говорится в заявлении.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU — AF Space Command (@AFSpace) 7 февраля 2018 г.

На картинке, приложенной к сообщению, указывается, что автомобиль в каталоге обозначен как TESLA ROADSTER/FALCON 9H, а его ID номер — 43205.

Ранее на мысе Канаверал состоялся пуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX со своеобразным полезным грузом — красным автомобилем Tesla Roadster с облачённым в скафандр манекеном на месте водителя. Глава компаний SрaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео, как «космонавт» бороздит просторы Вселенной.