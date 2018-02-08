В Курчатовском институте рассказали об исследованиях в области радиации

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал в интервью «Известиям» об исследовании воздействия радиации на человека и технику.

«Мы всегда занимались этими исследованиями, поскольку Курчатовский институт стоял у истоков Советского атомного проекта. У нас в институте (во всех ядерно-физических институтах, входящих сегодня в состав НИЦ «Курчатовский институт», а это кроме собственно Курчатовского ПИЯФ, ИТЭФ и ИФВЭ) исторически сложилась уникальная, мирового уровня «облучательная» база, включающая в себя различные источники излучения частиц. В последние годы мы вывели на новый уровень нашу медико-биологическую исследовательскую инфраструктуру. Её возможности были расширены после включения в состав НИЦ «Курчатовский институт» в 2017 году одного из крупнейших российских биологических центров — «ГосНИИгенетика». Поэтому сегодня в НИЦ есть всё необходимое для изучения влияния излучения на живой организм с точки зрения и экспериментальной базы, и колоссального опыта», — заявил Ковальчук.

По его словам, исследования носят фундаментальный характер.

«Технологическая база Курчатовского института позволяет изучать воздействие излучения и частиц всех видов на живые организмы. Мы можем определить, как они влияют на стволовые клетки, иммунную систему, структуру белка. Также возможно изучать влияние излучений на органы и когнитивные функции человека, чем раньше у нас в стране никто не занимался», — добавил он.

По его словам, в настоящее время наблюдается активный всплеск в развитии ядерной медицины.

«В частности, хорошие перспективы у адронной терапии, когда больных лечат пучком протонов или нейтронов. В этом случае более локализовано воздействие излучения на определённый орган, идёт адресное облучение, то есть в целом пациент получает меньшие дозы. Но всё равно получает, и важно понимать, влияет ли это на когнитивные функции человека, и если да, то как именно», — заявил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают специальные персонализированные препараты, которые могут помочь в борьбе с раком.