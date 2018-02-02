Первый космонавт Украины Каденюк похоронен в Киеве

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Первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк похоронен на Байковом кладбище в Киеве, передаёт ТСН.

«Похоронили человека-легенду среди других выдающихся украинцев на Байковом кладбище», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, прощание с Каденюком проходило в одном из помещений правительства Украины. Среди пришедших проститься с космонавтом — бывшие украинские лидеры Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко.

Каденюк скончался в Киеве 31 января на 68-м году жизни.

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