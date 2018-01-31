Порошенко почтил память первого украинского космонавта Каденюка

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Президент Украины Пётр Порошенко выразил соболезнования в связи с кончиной первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

«Ушёл в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, что прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королёв и другие. Вечная память первому украинскому космонавту», — написал Порошенко в Twitter.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Каденюк скончался в Киеве на 68-м году жизни.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полёт на американском МТКК «Колумбия».

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