Опрос: более половины россиян считают победу в Сталинградской битве решающим событием войны
- Советские артиллеристы во время одного из уличных боёв в Сталинграде
- РИА Новости
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, 65% респондентов выразили готовность принять участие в памятных мероприятиях, если такие будут проводиться.
Отмечается, что 69% граждан считают, что увековечить память о Сталинградской битве можно дополнительными часами школьных уроков истории.
По мнению 63% респондентов, нужны регулярные экскурсии по местам боевой славы, причём не только для школьников, но и для взрослых.
Ранее проведённый опрос показал, что большинство российских студентов считают символом настоящего патриотизма ветеранов Великой Отечественной войны.