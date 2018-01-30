Опрос: более половины россиян считают победу в Сталинградской битве решающим событием войны

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Более половины граждан России (55%) считают победу в Сталинградской битве решающим событием Великой Отечественной войны.
Опрос: более половины россиян считают победу в Сталинградской битве решающим событием войны
  • Советские артиллеристы во время одного из уличных боёв в Сталинграде
  • РИА Новости

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, 65% респондентов выразили готовность принять участие в памятных мероприятиях, если такие будут проводиться.

Отмечается, что 69% граждан считают, что увековечить память о Сталинградской битве можно дополнительными часами школьных уроков истории.

По мнению 63% респондентов, нужны регулярные экскурсии по местам боевой славы, причём не только для школьников, но и для взрослых.

Ранее проведённый опрос показал, что большинство российских студентов считают символом настоящего патриотизма ветеранов Великой Отечественной войны. 

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