США примут участие в российских экспериментах в сфере космоса

США примут участие в серии российских экспериментов в сфере космоса, сообщает газета «Известия».

Как заявили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП), американская сторона решила присоединиться к работам по имитации полётов в дальний космос и предложила добавить к программе SIRIUS ещё два исследования с участием совместного экипажа.

«Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции», — пояснил директор ИМБП Олег Орлов.

Он добавил, что российская сторона поддержала инициативу, которая теперь должна быть закреплена в официальных документах.

«Подразделение NASA Human Research Program действительно планирует принять участие в будущих миссиях по изоляции в наземном экспериментальном комплексе», — заявили в американском агентстве.

В ИМБП отметили, что в программе SIRIUS готовится поучаствовать и Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность подтвердили также в Японии, Италии, Франции и других странах.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН прокомментировал возможный отказ США от финансирования Международной космической станции к 2025 году.