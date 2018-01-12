В Московском планетарии разработали уроки астрономии по абонементам

В Московском планетарии разработали «звёздные уроки» астрономии для школьников по абонементам, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Занятия дополняют школьную программу по естественным наукам.

Лекторий состоит из нескольких циклов, в каждом из которых три тематические лекции: «Юный астроном» для 3—4-х классов, «Мир Урании» для 5—6-х классов, «Миры Солнечной системы» для 7—8-х классов и «Мир звёзд» для 9—10-х классов.

Благодаря абонементам можно посетить три лекции одного цикла. Занятия начнутся в феврале. После курса слушатели получат сертификат.

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