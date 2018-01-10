Японский астронавт извинился за фейк о том, что вырос на 9 см за три недели в космосе

Японский астронавт Норишиге Канаи, находящийся с декабря на Международной космической станции, извинился за «фейковую новость» о том, что за время пребывания в космосе он якобы вырос на девять сантиметров.

В своём Twitter он написал, что его сообщение об увеличении роста стало результатом ошибки в измерениях. Канаи рассказал, что капитан корабля россиянин Антон Шкаплеров засомневался в том, что коллега так вырос. После этого Канаи снова замерил рост, он оказался около 182 сантиметров, то есть плюс два сантиметра по сравнению с Землёй.

«Просто ошибка в измерениях, а стала темой для обсуждения — извините меня за фейковую новость. В спине и пояснице боли нет, исчезла боль в плечах... так что я сам тоже думаю, что не вырос на девять сантиметров», — сообщил Канаи.

Как отметил астронавт, он перестал волноваться, что не поместится в «Союз» на обратной дороге на Землю.

Накануне Норишиге Канаи заявил, что вырос на девять сантиметров за три недели пребывания на МКС.