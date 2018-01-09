Японский астронавт вырос на 9 см за три недели на МКС

Японский астронавт Норишиге Канаи сообщил, что вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС).

«У меня есть важное сообщение. Я прошёл медицинское обследование с измерением физических параметров, и оказалось, что мой рост увеличился на 9 см! Вот так я вытянулся за три недели», — написал он в Twitter.

По словам Канаи, он переживает, сможет ли теперь уместиться в сиденье корабля «Союз».

Как правило, астронавты вырастают на несколько сантиметров, находясь в космическом пространстве, из-за отсутствия гравитации. Через несколько дней после возвращения на Землю их рост становится прежним.

19 декабря 2017 года экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-07» в составе Антона Шкаплерова, Скотта Тингла и Норишиге Канаи перешёл на борт МКС.