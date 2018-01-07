В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью астронавта Джона Янга

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Корпорация «Роскосмос» опубликовала заявление с соболезнованиями родным и близким астронавта Джона Янга в связи с его смертью.

«Выражаем соболезнования родным и близким легендарного астронавта Джона Янга», — сообщается в Twitter корпорации.

Ранее стало известно, что Джон Янг, девятый человек, ступивший на поверхность Луны, умер в возрасте 87 лет.

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