В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью астронавта Джона Янга
Корпорация «Роскосмос» опубликовала заявление с соболезнованиями родным и близким астронавта Джона Янга в связи с его смертью.
«Выражаем соболезнования родным и близким легендарного астронавта Джона Янга», — сообщается в Twitter корпорации.
We offer our deepest condolences to John Young's family and loved ones. Millions of people will remember legendary astronaut forever. // Выражаем соболезнования родным и близким легендарного астронавта Джона Янга https://t.co/pgusI8xqKN— РОСКОСМОС (@roscosmos) 7 января 2018 г.
Ранее стало известно, что Джон Янг, девятый человек, ступивший на поверхность Луны, умер в возрасте 87 лет.
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