Учёные из Великобритании назвали возможную причину смерти писателя Чехова

Группа исследователей из Куодрэмского института биологических наук полагает, что возможной причиной смерти русского писателя Антона Чехова в 1904 году могло стать кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что в пробах, взятых, в частности, с рубашки Чехова, были обнаружены протеины, которые ассоциируются с вызванным тромбом ударом.

Также сообщается, что в ходе проведённого исследования, были подтверждены данные о том, что писатель долгое время болел туберкулёзом.

Ранее сообщалось, что израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший холокост, скончался на 86-м году жизни.