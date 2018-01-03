В России в новых навигационных космических аппаратах можно будет заменить бортовую аппаратуру

В новых российских навигационных космических аппаратах (КА) появится возможность заменить бортовую аппаратуру, сообщает «Известия».

На данный момент модернизировать КА перед стартом нельзя. Готовый аппарат иногда ожидает запуска в течение нескольких лет, и за это время спутник может оказаться критически устаревшим.

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» заявили, что отечественные навигационные спутники следующего поколения «Глонасс-К1» и «Глонасс-К2» получат возможность модернизации под дополнительные задачи.

Генеральный директор ИСС Николай Тестоедов отметил, что в настоящее время компания изготавливает девять космических аппаратов третьего поколения «Глонасс-К1» (запуск первого намечен на конец 2018 года) и два аппарата «Глонасс-К2» четвёртого поколения (старт первого запланирован на начало 2019 года).

Для каждого спутника прописан набор аппаратуры, но при необходимости каждый при подготовке к запуску можно оборудовать новой. Как предполагается, эти спутники будут работать на орбите до 2030—2035 годов.

Ранее российский астроном Николай Лагин прокомментировал в беседе с ФАН обнаружение аналога Солнечной системы специалистами NASA.