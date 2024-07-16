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Учёный Железнов назвал логичным основание базы для человека в пещерах на Луне

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Полина Полетаева
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов прокомментировал в беседе с RT результаты исследования, согласно которым были найдены доказательства существования на Луне пещеры, которая могла бы защитить людей от суровых условий космоса и стать базой для проживания человека.
Учёный Железнов назвал логичным основание базы для человека в пещерах на Луне
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, в коре Луны вполне могли образоваться подобные пещеры по причине вулканизма.

«Всё-таки на Луне был вулканизм. Если есть вулканы, то должны быть и какие-то жерла, из которых лава выливается. Потом остаются такие «трубы». И они открыты на Луне, их фотографировали», — рассказал Железнов.

Собеседник RT добавил, что для основания базы на Луне необходимо, в первую очередь, защититься от радиации.

«Люди, находящие на поверхности, будут получать достаточно большую дозу радиации. Любые вспышки на Солнце могут привести к тому, что (колонисты. — RT) могут получить смертельную дозу радиации. И вот марсианский и лунный грунт, в принципе, неплохо защищают от подобной радиации. Поэтому предполагают, что раз есть такие трубы естественные, как бы пещеры, то очень логично, конечно, основать там базу», — объяснил учёный.

Ранее научный журнал Nature опубликовал исследование, в котором говорится о том, что учёные нашли доказательства существования на Луне пещеры, которая могла бы защитить людей от суровых условий космоса и стать базой для проживания человека.

Как выяснили учёные, самая глубокая на Луне впадина ведёт к пещере шириной около 45 м и длиной около 77 м.

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