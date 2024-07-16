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Учёные нашли на Луне пещеру, способную защитить людей от суровых условий космоса

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Учёные нашли доказательства существования на Луне пещеры, которая могла бы защитить людей от суровых условий космоса и стать базой для проживания человека, говорится в результатах исследования в научном журнале Nature.
Учёные нашли на Луне пещеру, способную защитить людей от суровых условий космоса
  • AP

«Предполагается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для лунной базы, поскольку она предлагает укрытие от суровых условий на поверхности и может поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком», — приводит текст исследования РИА Новости.

Как выяснили учёные, самая глубокая на Луне впадина ведёт к пещере шириной около 45 м и длиной около 77 м.

Президент России Владимир Путин ранее ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции.

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