Первый пилотируемый пуск к орбитальной станции намечен на конец 2028 года
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Как пишет ТАСС, об этом сказано в генеральном графике, который подписал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Отмечается, что первый модуль станции запустят на орбиту в конце 2027 года при помощи ракеты-носителя «Ангара-А5М».
Также уточняется, что универсально-узловой и шлюзовой модули планируется запустить в 2028 году, а базовый — на рубеже 2029 и 2030 годов.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что орбита МКС скорректирована для обеспечения запуска «Союза МС-26» и приземления «Союза МС-25».