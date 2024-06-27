В США заявили, что российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите

Космическое командование Вооружённых сил США заявило, что российский спутник «Ресурс-П» распался на околоземной орбите.

«Космическое командование ВС США подтверждает распад выведенного из эксплуатации российского спутника «Ресурс-П», который произошёл на околоземной орбите 26 июня», — приводит заявление РИА Новости.

По данным ведомства, угроз МКС в результате ЧП не было зафиксировано.

При этом в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что спутник вывели из эксплуатации в 2022 году и по назначению не использовали. Самый современный аппарат доставили на орбиту 31 марта 2024 года, он работает в штатном режиме.

Ранее замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков назвал вбросами высказывания Пентагона о том, что Россия якобы вывела на околоземную орбиту аппарат, который может нести противоспутниковое оружие.