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Российские учёные достали в Антарктиде горную породу возрастом около 1 млрд лет

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Российские учёные первыми в мире достали в Антарктиде горную породу возрастом около 1 млрд лет, заявил RT заместитель гендиректора ВНИИ океангеологии Герман Лейченков.
Российские учёные достали в Антарктиде горную породу возрастом около 1 млрд лет
  • Gettyimages.ru

Исследователи из Санкт-Петербурга отобрали пробу горной породы коренного ложа материка. В проекте участвует также лаборатория одного из вузов КНР.

«Выбранное для бурения место расположено в центре магнитной аномалии. Источник её остаётся неизвестным. Предполагается, что аномалия связана с тектоническим швом, который является границей сращивания Антарктиды и Индии около 1 млрд лет назад», — рассказал Лейченков.

В мае тракторист-машинист нашёл кости водного ящера ихтиозавра в Большечерниговском районе Самарской области.

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