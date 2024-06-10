Российские учёные достали в Антарктиде горную породу возрастом около 1 млрд лет
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Исследователи из Санкт-Петербурга отобрали пробу горной породы коренного ложа материка. В проекте участвует также лаборатория одного из вузов КНР.
«Выбранное для бурения место расположено в центре магнитной аномалии. Источник её остаётся неизвестным. Предполагается, что аномалия связана с тектоническим швом, который является границей сращивания Антарктиды и Индии около 1 млрд лет назад», — рассказал Лейченков.
В мае тракторист-машинист нашёл кости водного ящера ихтиозавра в Большечерниговском районе Самарской области.