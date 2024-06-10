Российские учёные достали в Антарктиде горную породу возрастом около 1 млрд лет

Российские учёные первыми в мире достали в Антарктиде горную породу возрастом около 1 млрд лет, заявил RT заместитель гендиректора ВНИИ океангеологии Герман Лейченков.

Исследователи из Санкт-Петербурга отобрали пробу горной породы коренного ложа материка. В проекте участвует также лаборатория одного из вузов КНР.

«Выбранное для бурения место расположено в центре магнитной аномалии. Источник её остаётся неизвестным. Предполагается, что аномалия связана с тектоническим швом, который является границей сращивания Антарктиды и Индии около 1 млрд лет назад», — рассказал Лейченков.

В мае тракторист-машинист нашёл кости водного ящера ихтиозавра в Большечерниговском районе Самарской области.