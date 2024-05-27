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В Самарской области в Большечерниговском районе нашли кости ихтиозавра

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Тракторист-машинист нашёл кости водного ящера ихтиозавра в Большечерниговском районе Самарской области.
В Самарской области в Большечерниговском районе нашли кости ихтиозавра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает во «ВКонтакте» региональный археологический центр.

«Под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались остатки ихтиозавра, древнего водного ящера», — сказано в заявлении.

Отмечается, что сохранилась большая часть скелета.

Также стало известно, чем питался ихтиозавр, — между рёбер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков.

В марте в Астраханской области под Чуркинским монастырём обнаружили 14 рукотворных тоннелей.

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