В Самарской области в Большечерниговском районе нашли кости ихтиозавра

Тракторист-машинист нашёл кости водного ящера ихтиозавра в Большечерниговском районе Самарской области.

Об этом сообщает во «ВКонтакте» региональный археологический центр.

«Под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались остатки ихтиозавра, древнего водного ящера», — сказано в заявлении.

Отмечается, что сохранилась большая часть скелета.

Также стало известно, чем питался ихтиозавр, — между рёбер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков.

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