В Самарской области в Большечерниговском районе нашли кости ихтиозавра
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Об этом сообщает во «ВКонтакте» региональный археологический центр.
«Под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались остатки ихтиозавра, древнего водного ящера», — сказано в заявлении.
Отмечается, что сохранилась большая часть скелета.
Также стало известно, чем питался ихтиозавр, — между рёбер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков.
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