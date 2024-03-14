Под монастырём в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей

В Астраханской области под Чуркинским монастырём обнаружили 14 рукотворных тоннелей.

Об этом сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьёв.

«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырём», — цитирует его РИА Новости.

По словам Соловьёва, тоннели находятся на глубине 12 м.

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