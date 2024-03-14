RT в Telegram
Подпишись

Под монастырём в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей

Короткая ссылка
В Астраханской области под Чуркинским монастырём обнаружили 14 рукотворных тоннелей.
Под монастырём в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьёв.

«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырём», — цитирует его РИА Новости.

По словам Соловьёва, тоннели находятся на глубине 12 м.

Ранее российские археологи из Тюменского государственного университета установили возраст погребального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить