Под монастырём в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей
- РИА Новости
Об этом сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьёв.
«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырём», — цитирует его РИА Новости.
По словам Соловьёва, тоннели находятся на глубине 12 м.
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