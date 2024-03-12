Российские археологи раскрыли возраст погребального комплекса за полярным кругом
- © из личного архива Александра Ткачева
Соответствующее исследование опубликовано в журнале «Археология Евразийских степей».
Исследование показало, что погребальный комплекс функционировал во временном интервале со второй четверти XIX до начала XX века.
В 2016 году на территории Мамеевского археологического микрорайона было обнаружено поселение Нум-хибя-сихэри VI.
В ходе раскопок в 2018 году археологи нашли девять могильных сооружений, где захоронены северные селькупы, которые на рубеже XIX—XX веков иногда приплывали в низовья реки Таз, где ловили рыбу.