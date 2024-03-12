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Российские археологи раскрыли возраст погребального комплекса за полярным кругом

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Российские археологи из Тюменского государственного университета установили возраст погребального комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.
Российские археологи раскрыли возраст погребального комплекса за полярным кругом
  • © из личного архива Александра Ткачева

Соответствующее исследование опубликовано в журнале «Археология Евразийских степей».

Исследование показало, что погребальный комплекс функционировал во временном интервале со второй четверти XIX до начала XX века.

В 2016 году на территории Мамеевского археологического микрорайона было обнаружено поселение Нум-хибя-сихэри VI.

В ходе раскопок в 2018 году археологи нашли девять могильных сооружений, где захоронены северные селькупы, которые на рубеже XIX—XX веков иногда приплывали в низовья реки Таз, где ловили рыбу.

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