Астроном допустил открытие нового типа космических объектов учёными из Австралии

Астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин назвал в беседе с RT прорывом в наблюдательной астрономии тот факт, что учёные в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса.

«Это прорыв в наблюдательной астрономии. Уже несколько лет создаётся гигантская система радиотелескопов, которая одновременно будет базироваться в Австралии и в Южной Африке, так называемый телескоп эффективной площади

в один квадратный километр. На самом деле это много-много-много антенн, совместно наблюдающих какие-то космические объекты, источники радиоволн. Это очень здорово, что именно они впервые такой неожиданный сигнал зафиксировали, значит, деньги вложены не зря, это будет самый зоркий радиоастрономический инструмент», — отметил эксперт.

Он добавил, что период между приходом этих радиосигналов составил около 54 минут.

«Если бы период был покороче — секунды или в крайнем случае несколько минут, то однозначно это нейтронная звезда, то есть очень маленький объект, оставшийся после смерти нормальной массивной большой звезды. Нейтронные звёзды очень быстро вращаются, имеют очень мощное магнитное поле и являются такими природными радиопередатчиками. Но период, равный приблизительно часу, мы не наблюдали до сих пор у нейтронных звезд и даже не ожидали, что такое возможно», — рассказал собеседник RT.

По его словам, чем медленнее вращается нейтронная звезда, тем слабее её сигнал.

«И когда она делает один оборот в час, даже непонятно, как мы можем услышать такие слабые сигналы. Скорость вращения прямо связана с мощностью излучения. Это могла бы быть не нейтронная звезда, а более простой объект — белый карлик. Это тоже остаток эволюции звезды, но не очень крупный... Но белые карлики почти не излучают радиоволн. И теперь почти очевидно, что мы открыли новый тип космических объектов», — считает астроном.

По его мнению, многие задумываются, не является ли этот сигнал посланием разумных цивилизаций.

«Судя по тому, что он примитивный, то есть повторяется одно и то же, маловероятно, что кто-то посылает вот такой примитивный, не содержащий информации сигнал, на что нужно тратить колоссальную энергию. А мы его принимаем с трудом, потому что объект очень далеко, а на самом деле он тратит невероятное количество энергии, несравнимое с энергетикой земного шара даже нашей цивилизации. Но мы мало что знаем о других цивилизациях, может быть, им это нужно. По крайней мере, его надо изучать», — заключил доцент МГУ.

Ранее сообщалось, что учёные в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса.

По их словам, сигнал, предположительно, исходит от необычной нейтронной звезды, однако, как отметили учёные, другие варианты исключать нельзя.

Согласно статье, источник сигнала имеет цикл продолжительностью почти час, при этом иногда он испускает длинные яркие вспышки или быстрые и слабые импульсы.