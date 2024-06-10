Учёные Калеб и Ленк зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса

Учёные в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса.

Об этом сообщили исследователи Маниша Калеб и Эмиль Ленк в статье для издания The Conversation.

По их словам, сигнал, предположительно, исходит от необычной нейтронной звезды, однако, как отметили учёные, другие варианты исключать нельзя.

Согласно статье, источник сигнала имеет цикл продолжительностью почти час, при этом иногда он испускает длинные яркие вспышки или быстрые и слабые импульсы.

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