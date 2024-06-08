Мантуров назвал создание орбитальных группировок спутников приоритетом в космосе

Первый российский вице-премьер Денис Мантуров назвал приоритетной задачей в космосе производство и запуск спутников для создания орбитальных группировок.

«Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», — сказал он РИА Новости.

Мантуров отметил, что государству будет сложно делать это в одиночку и власти рассчитывают на частную инициативу с готовностью её поддержать.

Мантуров также заявил, что Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов.