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Мантуров: Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов

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Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов.
Мантуров: Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что в настоящий момент отечественная орбитальная группировка насчитывает в своём составе более 240 космических аппаратов.

«Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено более 20 космических аппаратов. До конца этого года планируется запуск ещё более 100 космических аппаратов», — указал Мантуров.

По его словам, в итоге в 2024 году всего планируется запустить 123 аппарата, в том числе 70 малых.

Ранее Китай заявил о значимости сотрудничества с Россией в космической сфере.

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