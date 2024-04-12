Мантуров: Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия до конца года запустит более 100 космических аппаратов.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что в настоящий момент отечественная орбитальная группировка насчитывает в своём составе более 240 космических аппаратов.

«Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено более 20 космических аппаратов. До конца этого года планируется запуск ещё более 100 космических аппаратов», — указал Мантуров.

По его словам, в итоге в 2024 году всего планируется запустить 123 аппарата, в том числе 70 малых.

Ранее Китай заявил о значимости сотрудничества с Россией в космической сфере.