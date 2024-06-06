Корабль Starliner компании Boeing пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль Starliner компании Boeing пристыковался к Международной пилотируемой станции, на борту корабля находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.
- Gettyimages.ru
«Стыковочная система NASA подтверждает сцепку», — сообщает космическое подразделение Boeing.
5 июня Boeing выполнила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС.
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