Корабль Starliner компании Boeing пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Starliner компании Boeing пристыковался к Международной пилотируемой станции, на борту корабля находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Gettyimages.ru

«Стыковочная система NASA подтверждает сцепку», — сообщает космическое подразделение Boeing. 5 июня Boeing выполнила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС.