Российские учёные обучили ИИ читать хрупкие свитки и книги нажатием одной кнопки

В России учёные обучили искусственный интеллект читать хрупкие свитки и книги, не раскрывая их, сообщили в компании-разработчике этой технологии Smart Engines (SE).

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это первая полностью автоматическая система виртуального разворачивания свитков, которая не требует вмешательства человека.

Как заявили в компании, теперь получить восстановленный текст из манускрипта можно нажатием одной кнопки.

Технология позволит изучать тексты бумажных, берестяных и серебряных свитков и печатных книг, пострадавших в результате естественного старения, воздействия влажности или пожаров.

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