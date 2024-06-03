Российские учёные обучили ИИ читать хрупкие свитки и книги нажатием одной кнопки
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это первая полностью автоматическая система виртуального разворачивания свитков, которая не требует вмешательства человека.
Как заявили в компании, теперь получить восстановленный текст из манускрипта можно нажатием одной кнопки.
Технология позволит изучать тексты бумажных, берестяных и серебряных свитков и печатных книг, пострадавших в результате естественного старения, воздействия влажности или пожаров.
В марте в Астраханской области под Чуркинским монастырём обнаружили 14 рукотворных тоннелей.