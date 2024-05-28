Несгораемые элементы «Прогресса МС-25» затопили в Тихом океане
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«Прогресс МС-25», проработавший на Международной космической станции около полугода, был сведён с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился... Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в заявлении госкорпорации.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1а», которая доставит новый грузовой корабль, собрана.
Также стало известно, что в российском отряде космонавтов появилась вторая девушка — ею стала Анастасия Бурчуладзе.