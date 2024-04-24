Шойгу заявил о запуске ещё трёх ракет «Ангара» на космодроме Плесецк в 2024 году

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу анонсировал запуск ещё трёх ракет-носителей «Ангара» на космодроме Плесецк в 2024 году.

Об этом министр сообщил на рабочем совещании с представителями руководства Минобороны России, руководителями профильных органов военного управления и первого государственного испытательного космодрома «Плесецк».

«Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить ещё три запуска ракет-носителей данного класса», — заявил он.

Вместе с этим он добавил, что с завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое.

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк.