Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Министр обороны... проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что глава оборонного ведомства России проверил комплекс подготовки к пуску модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара», а также залы сборки тяжёлых и лёгких ракет-носителей.

Ранее Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия.