Шойгу на полигоне МВО проверил выполнение указаний по разработке БПЛА
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка созданы из российских композитных материалов.
Это, в свою очередь, предоставляет возможность в ближайшее время перейти к серийному выпуску таких дронов.
Ранее Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, которое специализируется на выпуске танков и тяжёлых огнемётных систем.