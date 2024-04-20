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Шойгу на полигоне МВО проверил выполнение указаний по разработке БПЛА

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Министр обороны России Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Как отметили в ведомстве, все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка созданы из российских композитных материалов.

Это, в свою очередь, предоставляет возможность в ближайшее время перейти к серийному выпуску таких дронов.

Ранее Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области, которое специализируется на выпуске танков и тяжёлых огнемётных систем.

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