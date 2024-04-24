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В России разработали собственный автопилот для самокатов

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Команда школьников Свердловской области, а также студентов и разработчиков из Уральского федерального университета представила отечественный автопилот для самокатов на основе технологий распознавания объектов и вычисления расстояния до них с использованием стереокамер и нейронной сети. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России разработали собственный автопилот для самокатов
  • Gettyimages.ru

«Автопилот представляет собой систему, состоящую из вычислительного модуля и двух широкоугольных камер, закреплённых на руле самоката. Модуль получает изображения с камер в режиме реального времени, распознаёт объекты и обрабатывает их. В качестве объектов могут выступать пешеходы, дорожная разметка, знаки и сигналы светофора, а также возможные препятствия самоката — бордюры и стены. Затем модуль вычисляет расстояние до этих объектов и при потенциальной угрозе для самокатчика ограничивает его в возможных действиях», — рассказал лидер стартап-проекта Пётр Чугунов.

Так, если перед самокатом на расстоянии нескольких метров находятся люди, модуль, распознав это, ограничит возможную скорость передвижения 5 км/ч, что, в свою очередь, обезопасит процесс маневрирования в толпе.

Как рассказали в пресс-службе НТИ, на данный момент разработка уникальна отсутствием аналогов как на отечественном рынке, так и на мировом.

В настоящее время команда ищет индустриальных партнёров и грантовую поддержку для дальнейшего усовершенствования стартап-проекта и вывода его на рынок. Проект будет представлен на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг»-2024 на Сахалине, одним из организаторов которого выступает Платформа НТИ.

Ранее, как стало известно RT, депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч.

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