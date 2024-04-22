Борисов: инфраструктура для многоразовой ракеты может появиться на Восточном
- РИА Новости
Об этом он сказал во время выступления на открытии программы предварительной подготовки космонавтов, созданной Московским авиационным институтом (МАИ) совместно с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос»).
«Думаю, что в будущем, возможно, мы «приземлим» туда (на Восточный. — RT) и «Корону» — это ракета, которую у нас разрабатывает ГРЦ Макеева», — цитирует его ТАСС.
Ранее Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году.