Борисов: инфраструктура для многоразовой ракеты может появиться на Восточном

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что инфраструктура для многоразовой ракеты «Корона» может появиться на Восточном.

Об этом он сказал во время выступления на открытии программы предварительной подготовки космонавтов, созданной Московским авиационным институтом (МАИ) совместно с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос»).

«Думаю, что в будущем, возможно, мы «приземлим» туда (на Восточный. — RT) и «Корону» — это ракета, которую у нас разрабатывает ГРЦ Макеева», — цитирует его ТАСС.

Ранее Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году.