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Борисов: инфраструктура для многоразовой ракеты может появиться на Восточном

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Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что инфраструктура для многоразовой ракеты «Корона» может появиться на Восточном.
Борисов: инфраструктура для многоразовой ракеты может появиться на Восточном
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время выступления на открытии программы предварительной подготовки космонавтов, созданной Московским авиационным институтом (МАИ) совместно с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос»).

«Думаю, что в будущем, возможно, мы «приземлим» туда (на Восточный. — RT) и «Корону» — это ракета, которую у нас разрабатывает ГРЦ Макеева», — цитирует его ТАСС.

Ранее Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году.

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