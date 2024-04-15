RT в Telegram
Подпишись

В России допустили создание ядерной установки с Китаем для лунной базы

Короткая ссылка
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов допустил создание ядерной энергоустановки для работы лунной базы в рамках совместного проекта с Китаем.
В России допустили создание ядерной установки с Китаем для лунной базы
  • РИА Новости

«Ещё более важно создать компактный, надёжный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьёзных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект», — цитирует его РИА Новости.

Борисов отметил, что лунная ночь длится около 14 земных суток, и обеспечить работу электроприборов в тени при таких условиях солнечные батареи не могут.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» совместно с КНР рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033—2035 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить