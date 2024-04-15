В России допустили создание ядерной установки с Китаем для лунной базы
- РИА Новости
«Ещё более важно создать компактный, надёжный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьёзных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект», — цитирует его РИА Новости.
Борисов отметил, что лунная ночь длится около 14 земных суток, и обеспечить работу электроприборов в тени при таких условиях солнечные батареи не могут.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» совместно с КНР рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033—2035 годах.