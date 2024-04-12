Белоруссия готова участвовать в создании российской космической станции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны поучаствовать в создании российской космической станции.

Об этом он сказал в Кремле во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и космонавтами.

«Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] Ангара всё-таки затащит туда это оборудование... Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — сказал он.

Ранее Путин во время беседы с Лукашенко назвал хорошим событием успешный пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.