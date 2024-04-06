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Возвращающиеся на Землю космонавты перешли с МКС в корабль «Союз»

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Возвращающиеся на Землю с МКС россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал О'Хара перешли в корабль «Союз МС-24» и закрыли за собой переходной люк.

Соответствующая трансляция идёт на сайте «Роскосмоса»

Отмечается, что посадка должна произойти в казахстанской степи в 10:18 мск.

Ранее «Роскосмос» утвердил эскизный проект российской орбитальной станции.

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