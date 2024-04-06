Возвращающиеся на Землю космонавты перешли с МКС в корабль «Союз»
Возвращающиеся на Землю с МКС россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал О'Хара перешли в корабль «Союз МС-24» и закрыли за собой переходной люк.
Соответствующая трансляция идёт на сайте «Роскосмоса»
Отмечается, что посадка должна произойти в казахстанской степи в 10:18 мск.
Ранее «Роскосмос» утвердил эскизный проект российской орбитальной станции.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен