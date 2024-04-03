Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России

Космонавт Анна Кикина удостоена звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при длительном космическом полёте на МКС. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

РИА Новости

Кроме того, Кикиной присвоено почётное звание лётчика-космонавта Российской Федерации. Кикина в составе экипажа Crew Dragon прибыла на МКС 7 октября 2022 года. 12 марта 2023 года пилотируемый космический корабль с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида. Позднее Кикина рассказала о традиции американских астронавтов разрезать торт перед космическим полётом.