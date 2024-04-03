Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России
- РИА Новости
Кроме того, Кикиной присвоено почётное звание лётчика-космонавта Российской Федерации.
Кикина в составе экипажа Crew Dragon прибыла на МКС 7 октября 2022 года. 12 марта 2023 года пилотируемый космический корабль с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.
Позднее Кикина рассказала о традиции американских астронавтов разрезать торт перед космическим полётом.